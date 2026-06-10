Тренер «Сочи» Максим Рыбин оценил перспективы минского «Динамо» после ухода Дмитрия Квартальнова и Вадима Шипачева.

Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Сложно сказать, как будет выступать минский клуб в следующем сезоне, посмотрим, кого всё-таки назначат на пост главного тренера. На мой взгляд за всю историю "Динамо" Минск в КХЛ это была сильнейшая команда вместе с тренерским штабом. Не удержали главного тренера, либо пути разошлись. Поэтому уже начинается у них новая страница, посмотрим кто возглавит команду, и какие игроки придут. Это будет ключевой момент, как "Динамо" проведёт регулярный чемпионат», — цитирует Рыбина LiveResult.ru.

Квартальнов по истечению своего контракта возглавил «Локомотив», Шипачев на правах свободного агента пополнил состав «Салавата Юлаева.