Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Вячеслав Быков прокомментировал переход Вадима Шипачева в уфимский клуб.

Вадим Шипачев globallookpress.com

«Хорошо, когда игрок может делать выбор и принимать выгодные для него решения. В данной ситуации клуб тоже осуществил выгодную сделку.

Приобретение опытного игрока, такого как Вадим, даёт возможность использовать его знания и опыт для передачи молодым хоккеистам», — цитирует Быкова LiveResult.ru.

Хоккеист подписал однолетний контракт с уфимским клубом. Последние два сезона 39-летний форвард выступал за минское «Динамо», за которое в минувшем сезоне россиянин провел 64 встречи в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 42 (15+27) очка. Также на его счету 5 (1+4) результативных баллов в 8 играх плей-офф.