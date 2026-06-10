Новым клубом нападающего Виталия Абрамова стал хабаровский «Амур», сообщает сайт ЦСКА, за который он ранее выступал.

Виталий Абрамов
Виталий Абрамов globallookpress.com

Взамен московский клуб получит денежную компенсацию.

«Благодарим Виталия за отличную игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении армейцев.

В минувшем сезоне 28‑летний хоккеист провёл 63 матча, забросил 11 шайб и сделал 14 результативных передач в регулярном чемпионате. В плей‑офф на его счету 4 (1+3) очка в 9 играх.

За ЦСКА Абрамов играл с 2021 года и дважды стал с клубом победителем Кубка Гагарина (2022, 2023).