Новым клубом нападающего Виталия Абрамова стал хабаровский «Амур», сообщает сайт ЦСКА, за который он ранее выступал.

Виталий Абрамов globallookpress.com

Взамен московский клуб получит денежную компенсацию.

«Благодарим Виталия за отличную игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении армейцев.

В минувшем сезоне 28‑летний хоккеист провёл 63 матча, забросил 11 шайб и сделал 14 результативных передач в регулярном чемпионате. В плей‑офф на его счету 4 (1+3) очка в 9 играх.

За ЦСКА Абрамов играл с 2021 года и дважды стал с клубом победителем Кубка Гагарина (2022, 2023).