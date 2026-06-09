Нападающий «Салавата Юлаева» Вадим Шипачев высказался о своем уходе из минского «Динамо» вслед за бывшим главным тренером команды Дмитрием Квартальновым.

Вадим Шипачев globallookpress.com

«Мы два года провели в Минске с Дмитрием Вячеславовичем. Очень ему благодарен, как и руководству клуба в лице Дмитрия Юрьевича Баскова. Два года прошли хорошо, мне всё нравилось. Но потом я узнал, что Квартальнов уходит. Видимо, меняется курс клуба, в котором меня тоже не будет: мы не договорились по контракту.

Желаю удачи минскому "Динамо". Могу сказать только добрые слова болельщикам и руководству. Меня всё устраивало, но жизнь продолжается. Буду готовиться к новому сезону, чтобы порадовать своей игрой болельщиков "Салавата Юлаева"», — цитирует Шипачева «Матч ТВ».

Последние два сезона 39-летний форвард выступал за минское «Динамо», за которое в минувшем сезоне россиянин провел 64 встречи в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 42 (15+27) очка. Также на его счету 5 (1+4) результативных баллов в 8 играх плей-офф.

Квартальнов же возглавил ярославский «Локомотив», который является действующим обладателем Кубка Гагарина.