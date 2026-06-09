Нападающий Александр Хохлачев на правах свободного агента подписал контракт с «Сочи», сообщает пресс-служба черноморского клуба.

Александр Хохлачев globallookpress.com

Соглашение между сторонами рассчитано на один сезон.

Предыдущий сезон форвард провел в «Салавате Юлаеве», за который провел 33 матча регулярного чемпионата КХЛ и набрал 15 (9+6) очков, а также сыграл в трех играх плей-офф Кубка Гагарина и остался без набранных баллов результативности.

32-летний хоккеист во второй раз будет играть за «гепардов». Хохлачев выступал за «Сочи» в сезоне-2024/2025, где он набрал 17 (7+10) очков за 42 встречи.