Олимпийский чемпион Валерий Каменский оценил переход Вадима Шипачева из минского «Динамо» в «Салават Юлаев».

Вадим Шипачев globallookpress.com

«Шипачев — ведущий игрок КХЛ с огромным опытом. Сейчас в "Салавате" много молодых ребят, и я думаю, что такой игрок, как Шипачев, поможет им, ведь он знает, что такое победы, выигрывал Кубки Гагарина. Такие люди должны как можно дольше не только играть, но и работать в командах. Я считаю, что подписание Вадима — это большой плюс для Уфы», — цитирует Каменского «Матч ТВ».

Последние два сезона 39-летний форвард выступал за минское «Динамо», за которое в минувшем сезоне россиянин провел 64 встречи в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 42 (15+27) очка. Также на его счету 5 (1+4) результативных баллов в 8 играх плей-офф.