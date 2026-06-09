Континентальная хоккейная лига объявила о подписании двухлетнего контракта с защитника Кейла Клага с «Автомобилистом».

Кейл Клаг globallookpress.com

В текущем сезоне 28-летний Клаг играл за «Манитобу» — фарм-клуб «Виннипег Джетс» в АХЛ. За 67 матчей регулярного чемпионата он набрал 27 очков (9 голов и 18 передач) при показателе полезности «-16». В плей-офф он отметился двумя передачами в шести играх, а его полезность составила «-3».

Ранее в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Клаг играл за «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Баффало Сэйбрз». В общей сложности он провёл 94 матча в НХЛ, набрав 21 очко (2 гола и 19 передач) и имея показатель полезности «-22».