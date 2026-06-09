Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мыслями о шансах «Локомотива» выиграть третий Кубок Гагарина подряд под руководством Дмитрия Квартальнова.

«Если "Локомотив" сможет в третий раз подряд взять Кубок Гагарина с новым тренером, то это будет подвиг, уникальный результат! И тут стоит отметить заслугу руководства ярославского хоккейного клуба, которое проводит отличную плановую работу как с первой командой, так и в плане общего развития "Локомотива"», — цитирует Быкова «Матч ТВ».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив», который выиграл трофей в этом году во второй раз подряд.

В 2025-м году команду возглавлял Игорь Никитин, в 2026-м — Боб Хартли. В это межсезонье главным тренером команды стал Дмитрий Квартальнов.