Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о переходе Джошуа Ливо в «Авангард».

Джошуа Ливо globallookpress.com

«Если "Авангард" подписывает такого игрока, значит, у команды есть необходимость еще больше усилить нападение, добавить креатива. Ливо — опытный игрок с хорошим бэкграундом, неплохое подписание», — приводит слова Быкова «Матч ТВ».

Ранее 33-летний Ливо расторг соглашение с «Трактором». В минувшем сезоне он стал лучшим снайпером и бомбардиром команды, набрав 69 (29+40) очков в 67 матчах.

Ливо — действующий рекордсмен лиги по количеству голов за один регулярный чемпионат. В сезоне 2023/2024 он превзошел достижение Сергея Мозякина, забив 49 шайб.