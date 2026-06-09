Нападающий Сергей Артемьев подписал новое соглашение с «Нефтехимиком». Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Сергей Артемьев globallookpress.com

Стало известно, что Артемьев подписал двусторонний контракт с «волками» до конца сезона 2027/2028.

Ранее журналист СЭ Артур Хайруллин сообщал о том, что нападающий получит 7 млн и 9 млн рублей за два сезона по новому соглашению с «Нефтехимиком».

Артемьев перешел в стан нижнекамского клуба из московского «Динамо» в результате обмена. В обратном направлении отправился нападающий Булат Шафигуллин.

В минувшем сезоне Артемьев провел за «бело-голубых» 47 матчей, забросил 2 шайбы и сделал 4 голевые передачи.