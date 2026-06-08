Бывший защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский подписал контракт с «Амуром». Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Алексей Василевский перешел в «Амур» globallookpress.com

Стало известно, что Василевский подписал контракт с «Амуром» до конца сезона 2026/2027.

«Алексей Василевский — это настоящий боец, специалист по игре в меньшинстве и блокированным броскам. Опять же, мы учитывали его человеческие качества, потенциальную лидерскую роль в раздевалке и способность позитивно влиять на коллектив.

Обратили внимание и на то, что за 14 сезонов в КХЛ Алексей выступал лишь за два клуба. Это многое говорит о его отношении к командам, в которых он играет. Этим подписанием мы однозначно усиливаем нашу спецбригаду меньшинства и добавляем в состав опыт и характер», — сказал генеральный менеджер «Амура» Никита Точицкий.

В прошедшем сезоне Василевский провел за «Салават Юлаев» 60 матчей, забросил 3 шайбы и сделал 6 голевых передач.