Нападающий «Ак Барса» Семен Терехов согласовал условия контракта с «Сибирью». Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Семен Терехов globallookpress.com

Форвард казанского клуба находится в статусе ограниченно свободного агента, права на игрока принадлежат «Ак Барсу».

Напомним, что хоккеист со статусом ОСА имеет право принять контрактное предложение от других клубов до 20-го июня. Если «Ак Барс» решит не повторять условия соглашения «Сибири», то права на Терехова перейдут новосибирскому клубу.

В минувшем сезоне нападающий провел за казанскую команду 17 матчей, забросил 4 шайбы и сделал 2 голевые передачи.