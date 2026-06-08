Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов отреагировал на новость о том, что национальная команда не примет участие в чемпионате мира 2027-го года.

Владимир Крикунов globallookpress.com

«Они кричали, что спорт вне политики, а у них спорт впереди политики. Ни в какую не хотят пускать, просто издеваются над нами.

Уровень хоккея у нас не падает без международных соревнований, чего ему падать-то? Единственное, что Латвия и Норвегия подтянулись — и всё», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

Напомним, что сборные России отстранены от международных соревнований под эгидой ИИХФ с 2022 года.