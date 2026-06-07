Бывший хоккеист сборной России Максим Рыбин высказался о назначении Дмитрия Квартальнова главным тренером «Локомотива».

Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Я прекрасно знаю Дмитрия Вячеславовича, это абсолютно топовый тренер, хоть на сегодняшний день он ничего и не выиграл. Конечно, "Локомотиву" будет тяжело, но вполне по силам повторить прошлогодний успех. Команда сохранилась практически в неизменном составе. Понятно, что будут точечные изменения, но при определенном раскладе им всё по плечу, потому что команда полностью готова. Не знаю, будут ли теперь говорить, что все победы благодаря Никитину и Хартли. Но и это не исключено. Команда укомплектована, осталось найти общий язык с хоккеистами и двигаться вперед», — цитирует Рыбина « Матч ТВ ».

Последним местом работы 60‑летнего Квартальнова было минское «Динамо», где он отработал два сезона. В «Локомотиве» он сменил Боба Хартли, с которым железнодорожники выиграли Кубок Гагарина. До этого командой руководил Игорь Никитин, тоже приведший Ярославль к триумфу в турнире.