Известный отечественный специалист Владимир Крикунов высказался по поводу ухода из минского «Динамо» нападающего Вадима Шипачёва и считает, что он способен принести ещё немало пользы любому клубу КХЛ.

Вадим Шипачёв globallookpress.com

«Он талантливый парень, хорошо читает игру, имеет великолепный пас. Да, Шипачёв — возрастной игрок, но с такими данными он может ещё поиграть. Думаю, если он не останется в Минске, то какой‑то из топ‑клубов Запада и Востока его точно возьмёт. Но есть другой нюанс — хоккей сейчас меняется, становится более интенсивным, шайба ходит по площадке, как мячик в пинг‑понге. Поживём — увидим, как сложится карьера Вадима дальше», — сказал Крикунов «Матч ТВ».

Сейчас Шипачёву 39 лет. Он — олимпийский чемпион (2018), чемпион мира (2014), двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017).