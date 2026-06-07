Экс‑наставник сборной России Владимир Крикунов считает, что в Ярославле сделали правильный выбор, назначив главным тренером «Локомотива» Дмитрия Квартальнова, и что этот специалист сможет привести команду к очередной победе в КХЛ.

Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Думаю, что Квартальнов сможет привести команду к победе в Кубке Гагарина. "Локомотиву", конечно, сложно будет, но Дмитрий — хороший тренер и на полную работает в любом клубе с полной самоотдачей. Главные козыри Квартальнова — это то, что он заставляет игроков работать каждый день и не даёт им остановиться на достигнутом. Думаю, у него всё должно получиться в "Локомотиве"», — сказал Крикунов «Матч ТВ».

Последним местом работы 60‑летнего Квартальнова было минское «Динамо», где он отработал два сезона. В «Локомотиве» он сменил Боба Хартли, с которым железнодорожники выиграли Кубок Гагарина. До этого командой руководил Игорь Никитин, тоже приведший Ярославль к триумфу в турнире.