Нападающий Михаил Рольгизер подписал с «Трактором» контракт на один сезон, который будет действовать до конца сезона 2027/2028. Об этом сообщила пресс-служба челябинского клуба.

Михаил Рольгизер globallookpress.com

Рольгизер является воспитанником «Трактора» и прошел все этапы клубной системы. В сезоне 2020/2021 Рольгизер дебютировал в КХЛ. За шесть сезонов в Континентальной хоккейной лиге он набрал 43 очка (18 шайб и 25 передач) в 181 матче.

В сезоне 2024/2025 Михаил Рольгизер принял участие в 37 матчах плей-офф и регулярного чемпионата, забросив шесть шайб и отдав семь результативных передач.