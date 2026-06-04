«Сибирь» усилила состав, подписав нападающего Павла Тютнева. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Контракт с 23-летним форвардом рассчитан на один год и носит двусторонний характер.

Павел Тютнев globallookpress.com

В сезоне 2025/26 Тютнев сыграл шесть матчей в КХЛ за «Металлург», не отметившись результативными действиями. В регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги он провел 49 встреч за «Магнитку», заработав 29 (11+18) очков. В плей-офф ВХЛ Тютнев забросил две шайбы и сделал три передачи в девяти играх.

Прошедший сезон «Сибирь» завершила на восьмом месте в Западной конференции КХЛ, заработав 69 очков. В 1/8 финала Кубка Гагарина команда уступила «Металлургу» со счетом 1-4.