ХК «Сочи» подписал однолетние контракты с защитником Колби Уильямсом и нападающим Спенсером Фу. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Колби Уильямс globallookpress.com

Уильямс начал прошлый сезон в ЦСКА, а затем продолжил его в «Ладе». 31-летний канадец набрал 10 очков (2 шайбы и 8 передач) в 50 матчах регулярного чемпионата. Кроме того, он играл за «Адмирал» в КХЛ. За свою карьеру в лиге Уильямс провел 229 матчей и набрал 51 очко (5 голов и 46 передач).

Фу выступал за «Куньлунь Ред Стар» и «Шанхайских Драконов» в КХЛ. За 330 матчей в лиге он набрал 160 очков (72 шайбы и 88 передач).