«Металлург» планирует обменять в СКА защитника Алексея Маклюкова, сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Маклюков globallookpress.com

В обратном направлении последуют вратарь Егор Заврагин и защитник Егор Зеленов без денежной компенсации от какой-либо сторон

Маклюков в прошлом сезоне набрал 17 (4+13) очков в 62 матчах за «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ, а также принял участие в 12 играх плей-офф, где не отметился результативными действиями.

Заврагин в минувшей кампании принял участие в 12 матчах СКА и одержал 5 побед, отразив 91,9% бросков, на счету Зеленова 4 (2+2) очка в 44 матчах «регулярки» и ни одного результативного действия в 5 играх плей-офф Кубка Гагарина.