Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил перспективы своей команды в будущем сезоне КХЛ.

Игорь Ларионов globallookpress.com

«Все идет к тому, что команда подбирается очень интересная. Команда, которая будет готова бороться за самые высокие цели. Все в ожидании яркого сезона, который будет очень интересным и подарит много эмоций болельщикам», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».

Ларионов возглавляет СКА с начала сезона-2025/2026. В минувшей кампании команда из Санкт-Петербурга заняла пятое место в Западной конференции и вылетел в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина от ЦСКА, проиграв серию со счетом 1-4.