«Амур» сообщил о подписании соглашения с вратарем Александром Трушковым.

Александр Трушков globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, контракт с голкипером будет действовать до конца следующего сезона.

«Мы считаем, что для того, чтобы распределить нагрузку на наших вратарей по ходу сезона, Максу Дорожко нужен опытный квалифицированный помощник. Поэтому нашли этот вариант с подписанием Александра Трушкова, у которого за плечами девять сезонов в КХЛ. В том числе, есть и опыт игры на Дальнем Востоке.

Оценивали не только его мастерство, но и человеческие качества. Считаем, что это очень достойная кандидатура на позицию напарника для Макса Дорожко», — заявил генеральный менеджер «Амура» Никита Точицкий.