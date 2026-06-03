Хоккейный клуб «Сибирь» совершил обмен с «Сочи».

Сергей Попов globallookpress.com

В результате сделки в состав новосибирской команды перешел 26-летний нападающий Сергей Попов, а клуб из Сочи получил 26-летнего защитника Тимура Ахиярова. Контракт с Поповым рассчитан до 31 мая 2027 года.

В прошлом сезоне Попов выступал за «Сочи», где провел 66 матчей. Он забросил 11 шайб и сделал 16 результативных передач. Всего в КХЛ на его счету 240 игр (все — за «Сочи»), 45 голов и 41 ассист.

Тимур Ахияров выступал за «Сибирь» на протяжении шести сезонов. За это время он сыграл 245 матчей, забросил 13 шайб и отдал 17 передач.