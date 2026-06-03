Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер признан лучшим тренером НХЛ по итогам сезона-2025/2026, сообщает пресс-служба лиги.

Джон Купер globallookpress.com

Под его руководством «молнии» в девятый раз подряд вышли в плей-офф Кубка Стэнли. Команда заняла третье место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам минувшего регулярного чемпионата. Также Купер возглавлял сборную Канады на Олимпиаде-2026, где «кленовые» завоевали серебряные медали.

Помимо Купера, также номинировались Линди Рафф из «Баффало» и Дэн Мьюз из «Питтсбурга».