Экс-тренер «Лады» Никита Щитов прокомментировал назначение Дмитрия Квартальнова в «Локомотив».

«Идея назначить Квартальнова главным тренером "Локомотива" выглядит очень интересно, за время работы в Беларуси он показал, что он качественный специалист. Да, он не выиграл Кубок Гагарина в качестве тренера, но и что с того? От этого он не становится плохим специалистом, и он точно ещё захочет прервать свою серию без Кубков Гагарина и приложит максимум усилий к тому, чтобы сделать "Локо" трехкратным чемпионом», — цитирует Щитова Liveresult.ru.

Вчера стало известно, что 60-летний специалист вернулся в ярославский клуб, где уже работал главным тренером с 2017 по 2019 год.

Последние три сезона россиянин возглавлял минское «Динамо». Под его руководством клуб из Беларуси дважды выходил в четвертьфинал Кубка Гагарина в 2025-м и 2026-м годах.