ЦСКА объявил о расставании с защитником Владиславом Провольневым.

Стало известно, что армейский клуб расторг контракт с игроком обороны по обоюдному соглашению сторон.

«Благодарим Владислава за годы, проведённые в ЦСКА, и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

Провольнев пополнил состав ЦСКА в сезоне 2021/2022. Всего защитник провел 289 матчей, в которых набрал 69 (18+51) очков при показателе полезности «+35». Вместе с армейским клубом Провольнев дважды завоевал Кубок Гагарина.