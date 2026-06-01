Нападающий Кирилл Пилипенко подписал однолетний контракт с клубом «Амур», как сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В возрасте 29 лет Пилипенко присоединился к «Авангарду» в течение сезона 2025/2026. В прошлом регулярном чемпионате он сыграл 34 матча за «Северсталь» и омский клуб, набрав девять очков (7 голов и 2 передачи). В плей-офф он провел четыре игры.

За свою карьеру в КХЛ Пилипенко сыграл 307 матчей и заработал 206 очков: забросил 104 шайбы и сделал 102 результативные передачи.