Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов прокомментировал продление соглашения с защитником команды Никитой Нестеровым на 2 года.

«Мы рады объявить о подписании контракта на два года с Никитой Нестеровым, одним из лидеров нашей команды и настоящей легендой клуба.

Мы всегда очень высоко оценивали профессиональные и игровые качества Никиты, поэтому сделали всё, чтобы как можно скорее достичь с ним соглашения. К тому же Никита тот игрок, чей опыт важен и в раздевалке. Это хоккеист, который нам необходим для победы в Кубке Гагарина», — приводит слова Денисова пресс-служба ЦСКА.

В минувшем сезоне Нестеров провел за армейскую команду 74 матча, забросил 4 шайбы и сделал 19 голевых передач.