ЦСКА объявил о подписании нового двухлетнего контракта с защитником Никитой Нестеровым. Договор будет действовать до конца сезона 2027/2028, сообщает пресс-служба клуба.

33-летний хоккеист выступает за ЦСКА с 2015 года. За это время он провёл 541 матч, забросил 63 шайбы и отдал 218 результативных передач, набрав в сумме 281 очко. Его показатель полезности составляет «+101». С армейским клубом Никита выиграл три Кубка Гагарина и четыре чемпионских титула России.

В общей сложности Нестеров сыграл 608 матчей в КХЛ и набрал 286 очков (63 шайбы и 223 передачи). Помимо ЦСКА, он также выступал за «Трактор».