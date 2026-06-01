Минское «Динамо» официально объявило о расставании с главным тренером Дмитрием Квартальновым.

Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

Как сообщили в клубе, во время заранее запланированной встречи специалист проинформировал руководство о том, что принял предложение от другой команды и уже подписал новый контракт.

Квартальнов возглавлял минчан с апреля 2023 года. Под его руководством команда добилась исторического достижения: в сезоне-2024/25 впервые вышла во второй раунд Кубка Гагарина.

По данным СМИ, новым местом работы 60-летнего тренера станет ярославский «Локомотив», где он должен заменить Боба Хартли. Сообщается, что соглашение будет рассчитано по схеме «1+1».