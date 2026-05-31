В матче за третье место на чемпионате мира по хоккею Норвегия неожиданно переиграла Канаду со счётом 3:2 в овертайме.

Уже на 7‑й минуте норвежцы повели в счёте после точного броска Эмилио Петтерсена.

На 23‑й минуте Стиан Сольберг увеличил преимущество своей команды.

Канада смогла забросить первую шайбу на 59‑й минуте встречи, когда отличился Роберт Томас.

А за 8 секунд до конца основного времени форвард «Сент-Луис» оформил дубль, переведя игру в овертайм.

Там победу норвежцам принес Ноа Стеен, отличившийся на третьей минуте.

Это первые медали Норвегии на чемпионатах мира.