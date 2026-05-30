Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о вероятном назначении Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера «Локомотива».

«Будет интересно, как Квартальнов себя покажет в "Локомотиве", но очень многое будет зависеть не только от него, но и от усиления, подписаний, какая молодежь будет. Он провел хороший сезон с минским "Динамо", довольно неплохую работу проделал. Несмотря на вылет из плей‑офф, Квартальнов доказал, что он хороший тренер», — цитирует Кожевникова «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что Квартальнов возглавит ярославский клуб со следующего сезона.