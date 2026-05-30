Капитан ЦСКА Павел Карнаухов высказался о своем рекорде по количеству матчей за армейскую команду.

Напомним, что форварда сыграл за московский клуб 571 матч.

«Рекорд по количеству матчей за ЦСКА? Хотелось бы поблагодарить всех партнёров по команде, с которыми мне довелось играть на протяжении многих лет в ЦСКА. Спасибо тренерам, руководству, административному штабу. Вместе с этими людьми мы в течение 10 лет выигрывали три кубка, бывало, что и проигрывали, случались взлёты и падения. Рекорд — в том числе и их заслуга. Это достижение также символизирует успех хоккейной школы ЦСКА, в которой закладывается армейский дух.

Помню ли свой первый матч за ЦСКА в КХЛ? Конечно. 10 лет пролетели как миг. Это была выездная игра в Екатеринбурге. Не сказать, что волновался, старшие товарищи по команде меня подбадривали. ЦСКА всегда отличался хорошим коллективом единомышленников, которые работают на благо команды», — цитирует Карнаухова пресс-служба армейцев.

В минувшем сезоне форвард провел за ЦСКА 77 матчей, забросил 16 шайб и сделал 13 голевых передач.