Нападающий Максим Березкин подписал новый контракт с «Локомотивом», сообщает пресс-служба КХЛ.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2027/2028.

На этот же срок клуб договорился с защитником Даниилом Мисюлем.

В минувшем регулярном чемпионате 24-летний Березкин провёл 64 матча, в которых отметился 32 (7+25) набранными баллами. В прошедшем плей-офф на его счету 22 игры и 8 (5+3) очков.

В минувшей регулярке 25-летний Мисюль сыграл 60 матчей, где отметился 12 (4+8) очками. В завершившемся плей-офф он провёл 20 игр, в которых отдал две голевые передачи.