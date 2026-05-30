Канадец Дейв Барр может возглавить минское «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».

Дейв Барр globallookpress.com

По информации источника, Барр является одним из кандидатов на пост главного тренера в белорусском клубе, который станет вакантным после вероятного ухода Дмитрия Квартальнова в «Локомотив».

Последние полтора года Барр отработал ассистентом Ги Буше в «Авангарде».

В минувшем сезоне минчане заняли второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и дошли до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступили «Ак Барсу» в серии со счетом 0-4.