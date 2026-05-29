Российский нападающий Александр Овечкин приступил к переговорам с руководством «Вашингтона» по поводу возможного продления контракта.  Об этом сообщила журналист Эмили Каплан.

globallookpress.com

Уточняется, что между клубом и хоккеистом сохраняется открытый диалог, в рамках которого стороны обсуждают ключевые детали будущего сотрудничества, включая роль ветерана в следующем сезоне.

«Если Овечкину понадобится время, "Вашингтон" будет готов дать ему его.  У клуба и игрока открытое общение.  Они говорят о ключевых вопросах и роли хоккеиста в новом сезоне.  Этот пункт в особенности интересует, поскольку "Вашингтон" сделал Рэя Беннетта тренером по игре в большинстве», — цитирует Каплан ESPN.

В сезоне-2025/26 «Вашингтон» не сумел пробиться в плей-офф НХЛ, завершив регулярный чемпионат на девятой позиции Восточной конференции.

40-летний Овечкин провёл все 82 матча сезона и записал на свой счёт 64 (32+32) очка.  Действующее соглашение российского форварда с клубом истекает 30 июня.