Нападающий Сергей Широков завершил карьеру хоккеиста. Об этом 40-летний форвард объявил во время получения приза имени Сергея Гимаева за верность хоккею.
Последним клубом в игровой карьере Широкова стала «Сибирь». В минувшем сезоне форвард провел 56 матчей, забросил 6 шайб и сделал 12 голевых передач.
Всего в КХЛ Широков принял участие в 937 матчах и набрал 576 (251+325) очков. Форвард выступал за ЦСКА, «Авангард», СКА, «Спартак» и «Автомобилист».
