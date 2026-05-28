Пресс-служба КХЛ сообщила о том, что клубы проголосовали за новый способ формирования пар со второго раунда плей‑офф Кубка Гагарина.

Стало известно, что в следующем сезоне со второго раунда соперники будут определяться по общей таблице чемпионата с перепосевом на каждой стадии.

«Клубам на голосование был предложен новый способ формирования пар со второго раунда — по общей таблице чемпионата с перепосевом на каждой стадии. 16 из 22 клубов проголосовали за внесение данных изменений, которые будут вынесены на голосование правления КХЛ», — говорится в заявлении организации.

Напомним, что следующий сезон КХЛ начнется 5-го сентября 2026 года, а плей-офф стартует 23 марта.