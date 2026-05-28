Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о решении нападающего Сергея Широкова завершить карьеру хоккеиста в возрасте 40 лет.

«Сережу знаю очень хорошо на протяжении всей его карьеры, еще по детской спортивной школе ЦСКА. У него все удалось в хоккее: был востребован в сборной России, стал олимпийским чемпионом, чемпионом мира, и в клубах был значимой фигурой, играл до 40 лет. Сергей и хоккеист уважаемый, и человек порядочный.

Мог бы еще приносить пользу в качестве хоккеиста? Есть люди, которые плохо не хотят, и боятся, что хорошо не получится. Думаю, в 40 лет он принял нормальное решение для себя. Вряд ли оно было спонтанным. Наверняка и травмы у него были, а здоровье у всех одно», — сказал Плющев «Матч ТВ».

Всего в КХЛ Широков провел 937 матчей и набрал 576 (251+325) очков. Форвард выступал за ЦСКА, «Авангард», СКА, «Спартак» и «Автомобилист».