Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о нововведении в плей-офф со следующего сезона.

«Чемпионат удался, есть рекордная аудитория и исторические рекорды тренеров и спортсменов. 16 рекордов обновлено за "регулярку" и плей‑офф. Лига развивается, накапливает аудиторию, растет. Средняя посещаемость — 7972 зрителя, это очень хороший показатель.

Первый раунд плей‑офф будет проводиться по привычной схеме, как и в этом сезоне. А после выхода во второй раунд все будут объединены в одну таблицу по очкам, набранным в регулярном чемпионате. Верхняя позиция будет играть с нижней и так далее. Это нововведение даёт стимул клубам как можно выше подниматься в таблице в регулярном чемпионате», — передает слова Морозова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале «Ак Барс» со счетом в серии 4:2.