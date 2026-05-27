Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, какие изменения произойдут в команде за время летней паузы, а также стоит ли ждать в составе Евгения Кузнецова.

«По большим трансферам пока ничего сказать не могу. Знаем, что Андрей Кузьменко ждёт 1 июля и открытия рынка свободных агентов в НХЛ. По Шелдону Ремпалу мы общались в прошлом году, но он выбрал Уфу, где его всё устраивает. Может ли Евгений Кузнецов оказаться в "Ак Барсе"? Нет, не может», — сказал Валиуллин «СЭ».

Вторую часть сезона 34‑летний Кузнецов отыграл за «Салават Юлаев», где в 19 матчах регулярки набрал 18 (6+12) очков, а в 7 играх плей‑офф забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.

6 мая агент нападающего Шуми Бабаев объявил, что хоккеист покинет уфимский клуб.