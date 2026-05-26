Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков высказался о поражении своей команды в полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» (счет в серии 3:4).

«Получилось отпустить поражение от "Локомотива"? Безусловно, до сих пор обидно. Естественно, это колоссальный опыт, но через душевную боль. Через это надо пройти, сделать правильные выводы, извлечь уроки и двигаться дальше.

Как оценю результат команды в плей-офф? Если бы серия закончилась так же, но при других обстоятельствах, то оценка могла быть лучше. А так мы вели 3-1, оставалось не так много времени до победы, но в итоге проиграли. Но вообще у нас было много новых ребят, человек 14-15. Поэтому команда долго привыкала к требованиям Ги Буше и мы только ближе к декабрю начали понимать и выполнять тренерскую установку. Отсюда пришли и результаты.

Не хватило и инстинкта убийцы, спокойствия, такого человека, как Саша Радулов, который может успокоить всех. Тяжело гадать, но в любом случае это станет колоссальным опытом для всех нас», — цитирует Серебрякова «Матч ТВ».

Напомним, что «Авангард» вел в серии с «Локомотивом» со счетом 3:1 и в пятой игре обыгрывал «железнодорожников» (2:0) за 33 секунды до конца третьего периода. В том поединке ярославцы отыграли две шайбы, а затем выиграли еще два матча, пройдя в финал Кубка Гагарина.