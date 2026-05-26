Экс-тренер «Лады» Никита Щитов поделился ожиданиями от работы Леонида Тамбиева на посту главного тренера «Динамо»

«Я не могу знать, собирается ли "Динамо" после прихода Тамбиева менять концепцию. Никто не озвучивал, на каких игроков команда собирается делать ставку, это неизвестно. Поэтому сложно что-то говорить, будет ли Тамбиев менять концепцию "Динамо" или будет придерживаться той, которая есть. Конечно, само собой, у него есть свой взгляд на игру, он продемонстрировал это и в "Адмирале". Он опытный тренер, будет уже работать в Москве, не такие сложные перелёты будут. Это отличный шанс себя проявить», — цитирует Щитова LiveResult.ru

Ранее Тамбиев сменил на посту главного тренера «Динамо» Вячеслава Козлова, под чьим руководством бело-голубые заняли седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и вылетели от минских одноклубников в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв в серии со счетом 0-4.