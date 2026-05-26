Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил перспективы СКА в следующем сезоне КХЛ.

«СКА в будущем сезоне будет выглядеть лучше и сильнее, чем в прошлом. Бюджет у клуба хороший, команда еще пополнится опытными игроками. Ларионов стал опытнее и учтет те ошибки, которые допустил в прошлом сезоне, и избежит их», — цитирует Крикунова LiveResult.ru.

В минувшем сезоне СКА занял седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и уступил в первом раунде Кубка Гагарина ЦСКА со счетом 1-4 в серии.