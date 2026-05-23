Канадский нападающий «Ак Барса» Нэйтан Тодд может сменить клубную прописку предстоящим летом. Об этом сообщает журналист СЭ Михаил Зислис в своем телеграм-канале.

Стало известно, что СКА и «Металлург» претендуют на подписание форварда в это межсезонье.

Действующее соглашение Тодда с «Ак Барсом» рассчитано до 30-го мая этого года. Вместе с казанской командой форвард дошел до финала Кубка Гагарина, проиграв серию с «Локомотивом» со счетом 2:4.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Ак Барс» 37 матчей, забросил 15 шайб и сделал 14 голевых передач.