Первый вице‑президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался об игре «Ак Барса» в минувшем сезоне КХЛ.

Напомним, что казанская команда дошла до финала розыгрыша Кубка Гагарина, где уступила «Локомотиву» со счетом в серии 2:4.

«Хорошие ребята, со многими лично знаком. В молодёжной сборной пересекались. С Денисенко, с Лямкиным. Хорошая команда, отличный состав, сильные исполнители. Поэтому хорошо играли весь сезон и в финале тоже.

На что обратить внимание в будущем? Это такая кропотливая работа. Тут надо всё смотреть, усиливать те позиции, которые и тренерский штаб, и руководство видит. Это непростой вопрос. Этот сезон завершён, и следующий — это уже отдельная история, где нужно смотреть игроков на каждое место, у кого есть действующие контракты, у кого они заканчиваются.

Большая сейчас работа начинается. По сути, нужно строить дальше команду. Есть сильные ребята, потенциал есть. Надо усиливать команду дальше», — приводит слова Ротенберга «Бизнес Online».