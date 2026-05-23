Первый вице‑президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался об игре «Ак Барса» в минувшем сезоне КХЛ.

Напомним, что казанская команда дошла до финала розыгрыша Кубка Гагарина, где уступила «Локомотиву» со счетом в серии 2:4.

«Хорошие ребята, со многими лично знаком.  В молодёжной сборной пересекались.  С Денисенко, с Лямкиным.  Хорошая команда, отличный состав, сильные исполнители.  Поэтому хорошо играли весь сезон и в финале тоже.

На что обратить внимание в будущем?  Это такая кропотливая работа.  Тут надо всё смотреть, усиливать те позиции, которые и тренерский штаб, и руководство видит.  Это непростой вопрос.  Этот сезон завершён, и следующий — это уже отдельная история, где нужно смотреть игроков на каждое место, у кого есть действующие контракты, у кого они заканчиваются.

Большая сейчас работа начинается.  По сути, нужно строить дальше команду.  Есть сильные ребята, потенциал есть.  Надо усиливать команду дальше», — приводит слова Ротенберга «Бизнес Online».