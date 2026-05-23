Дания одержала победу над Словенией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2026 года с разгромным счетом 4:0.

Патрик Расселл оформил дубль и сделал результативную передачу, Миккель Огорд набрал 4 (1+3) очка, а Йоахим Блихвельд отметился еще одним голом. Ник Олесен записал на свой счет три результативные передачи.

Эта победа стала первой для Дании на турнире. С тремя очками после пяти матчей команда занимает шестое место в группе В. Словения, имея также три очка после шести игр, располагается на строчку ниже.