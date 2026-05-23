Сборная Германии уверенно переиграла команду Австрии в матче группового этапа ЧМ-2026 — 6:2.

Хет-триком в составе победителей отметился Лукас Райхель (24', 46', 52').  По разу также отличились Йозуа Самански (34'), Мануэль Видерер (49') и Александр Эль (55').

У австрийцев шайбы забросили Леон Валлнер (23') и Винценц Рорер (49').

Германия набрала 7 очков и поднялась на четвертое место в группе А.  Австрийцы не смогли набрать три очка для досрочного выхода в плей-офф ЧМ и с 9 баллами по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице.