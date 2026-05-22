Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о работе Боба Хартли в «Локомотиве».

«Боб Хартли выиграл два Кубка Гагарина — с "Авангардом" и "Локомотивом". Человек сработал в своём амплуа на пять баллов! Тем более что у "Локомотива" тоже не всё сразу складывалось достаточно успешно в начале плей-офф с "Авангардом". Всё было на тоненького. Это нервы и здоровье.

Человек должен это понимать. У нас это не все осознают. А человек понял и сказал: "Ребят, вам всем спасибо. Я для вас сделал всё, что мог. Благодарю за внимание". Думаю, это достойно уважения!» — цитирует Плющева «Чемпионат».

Под руководством канадского специалиста ярославцы завоевали второй Кубок Гагарина подряд. После победы в шестом матче финальной серии с «Ак Барсом» (3:2) Хартли объявил о завершении тренерской карьеры.