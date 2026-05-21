Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил игру нападающего «Локомотива» Александра Радулова.

«Железнодорожники» обыграли «Ак Барс» (3:2) в решающем 6-м матче и выиграли Кубок Гагарина.

«Радулов в хоккее — как Дзюба в футболе, или его можно сравнить с Аршавиным. У меня такие же эмоции, как когда победил "Зенит", — очень сильные чувства. Поздравляю "Локомотив" и Александра, с которым я дружу», — сказал Радимов «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Радулов провел за «Локомотив» 86 матчей, забросил 27 шайб и сделал 42 голевые передачи.